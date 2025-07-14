В Житомирской области судили мужчину, который на видео в YouTube оправдывал войну

56-летний мужчина поддерживал войну и заявлял о том, что «Украины не существует».

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Житель Житомирского района, который оправдывал войну и публиковал тематические видео в своем YouTube-канале, приговорили к наказанию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Доказано, что 56-летний житель Житомирского района в январе 2023 агитировал не выполнять требования представителей власти и утверждал, что "такого государства как Украина вообще не существует", а также оправдывал войну.

Обвиняемый записал встречу на видео и разместил видеозапись в своем Youtube-канале, распространив его среди неопределенного круга лиц.

Мужчина признан виновным и назначен наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

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