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На Житомирщині судили чоловіка, який на відео у YouTube виправдовував війну

22:00, 14 липня 2025
56-річний чоловік підтримував війну та заявляв про те, що «України не існує».
На Житомирщині судили чоловіка, який на відео у YouTube виправдовував війну
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Жителю Житомирського району, який виправдовував війну та публікував тематичні відео у своєму YouTube-каналі, присудили покарання. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що 56-річний житель Житомирського району у січні 2023 року агітував не виконувати вимоги представників влади і стверджував,  що "такої держави як Україна взагалі не існує", а також виправдовував війну.

Обвинувачений записав зустріч на відео та розмістив відеозапис у своєму Youtube-каналі, поширивши його серед невизначеного кола осіб.

Чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді обмеження волі на строк один рік.

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