На Житомирщині судили чоловіка, який на відео у YouTube виправдовував війну

56-річний чоловік підтримував війну та заявляв про те, що «України не існує».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жителю Житомирського району, який виправдовував війну та публікував тематичні відео у своєму YouTube-каналі, присудили покарання. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що 56-річний житель Житомирського району у січні 2023 року агітував не виконувати вимоги представників влади і стверджував, що "такої держави як Україна взагалі не існує", а також виправдовував війну.

Обвинувачений записав зустріч на відео та розмістив відеозапис у своєму Youtube-каналі, поширивши його серед невизначеного кола осіб.

Чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді обмеження волі на строк один рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.