Німеччина готує скорочення соцвиплат, які отримують безробітні та малозабезпечені

Фрідріх Мерц заявив, що його уряд має намір запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги Bürgergeld.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність посилити вимоги до отримання державної соціальної допомоги (Bürgergeld). Про це пише DW.

Зазначається, що Bürgergeld (дослівно – гроші для громадян) – це вид грошової допомоги у Німеччині, яку отримують не лише безробітні, але й працюючі громадяни, зарплата яких однак є недостатньою для покриття всіх базових витрат.

Мерц розповів, що уряд має намір запровадити більш суворі правила призначення цієї допомоги.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", - сказав Мерц, але наголосив, що ті, хто справді потребує державної допомоги, продовжать її отримувати.

За його словами, ці наміри є частиною більш широких планів з оптимізації бюджетних витрат, але зміни відбуватимуться "крок за кроком".

Німецький канцлер вважає неправильним, що сьогодні німецькою системою соціального забезпечення зловживають ті "хто може працювати, але не працює, або працює неповний робочий день", отримуючи незадекларовані доходи на неофіційній роботі.

Крім того, можливе й посилення вимог до витрат на житло: наприклад, введення верхньої межі орендної плати або перевірки житлової площі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.