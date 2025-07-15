Убив товариша і викинув тіло у валізі — чоловіка з Рівного засудили до 10 років за ґратами

Під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка завершилася смертельними ножовими ударами, а тіло загиблого зловмисник кілька днів переховував у квартирі, перш ніж викинути на смітник.

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У Рівному чоловік, який вбив товариша, а тіло у валізі викинув на смітник, проведе 10 років за ґратами. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Встановлено, що пізно ввечері 20 березня 2022 року 33-річний рівнянин у себе вдома під час «застілля» вбив свого гостя, вдаривши його декілька разів ножем у шию.

26 березня повністю оголене тіло потерпілого зі слідами насильницької смерті, замотане у туристичний намет та запаковане у валізу, знайшли працівники сміттєзвалища поблизу Рівного.

В суді доведено, що між двома чоловіками в ході розпиття алкогольних напоїв виникла суперечка, під час якої господар оселі завдав смертельних поранень потерпілому. Тіло вбитого після цього ще декілька днів перебувало у квартирі зловмисника.

Свою вину чоловік не визнав та розповів, що нібито захищався від нападу потерпілого, однак прокурор на основі доказів довів вину зловмисника у повному обсязі.

Рівненський міський суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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