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На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання 7 мільйонів на ремонтах шкільних укриттів

19:42, 14 липня 2025
Підозру отримали посадовиця міськради та інженер технагляду, які завищили обсяги робіт під час реконструкції шкільних укриттів.
На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання 7 мільйонів на ремонтах шкільних укриттів
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На Дніпропетровщині викрили групу, яка привласнила майже 7 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію бомбосховищ у школах. Серед підозрюваних — заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міськради та інженер з технагляду підрядної організації. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, у вересні 2023 року заступниця начальника одного з управлінь міськради уклала договір із підконтрольним товариством щодо проведення робіт з реконструкції чотирьох укриттів у навчальних закладах міста Самар.

Своєю чергою, інженер з технічного нагляду вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості – завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг робіт.

Зауважується, що посадовиця, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписала їх, чим спричинила збитки державі на майже 7 млн грн. Відтак, учасники схеми заволоділи бюджетними коштами.

Їхні дії кваліфікували за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нині перевіряються інші можливі епізоди злочинної діяльності та причетність до неї інших осіб.

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