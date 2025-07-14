На Днепропетровщине разоблачили схему хищения 7 миллионов на ремонтах школьных укрытий

Подозрение получили чиновница горсовета и инженер технадзора, которые завысили объемы работ во время реконструкции школьных укрытий.

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На Днепропетровщине разоблачили группу, которая присвоила почти 7 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию бомбоубежищ в школах. Среди подозреваемых - заместитель начальника одного из управлений Самаровского горсовета и инженер по технадзору подрядной организации. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, в сентябре 2023 года заместитель начальника одного из управлений горсовета заключила договор с подконтрольным обществом по проведению работ по реконструкции четырех укрытий в учебных заведениях города Самар.

В свою очередь инженер по техническому надзору внес в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения – завысил стоимость использованных строительных материалов и объем работ.

Отмечается, что должностная лицо, достоверно зная о фиктивности информации в актах, подписала их, чем нанесла ущерб государству на почти 7 млн грн. Следовательно, участники схемы завладели бюджетными средствами.

Их действия квалифицировали по ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В настоящее время проверяются другие возможные эпизоды преступной деятельности и причастность к ней других лиц.

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