Яблоки бьют рекорды: как выросли цены на продукты в Украине — Госстат обнародовал цифры

В июне 2025 года потребительская инфляция в Украине составила 0,8% по сравнению с маем, а в годовом измерении — 14,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Базовая инфляция в июне выросла на 0,3% по сравнению с маем 2025 года, а в годовом измерении — на 12,1%.
Что подорожало больше всего:
• Фрукты — рост цен на 13,5%;
• Мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыба, хлеб, молочные продукты, сахар — рост на 0,2–3,3%;
• Алкоголь и табак — +1,1% (в частности, табачные изделия — +1,8%);
• Транспорт — +1,1% из-за повышения стоимости железнодорожных билетов на 5,4% и топлива — на 2,3%.
Что подешевело:
• Овощи — на 8,1%;
• Яйца, макароны, молоко, рис — снижение цен на 0,4–1,1%;
• Одежда и обувь — на 2,2% (одежда — на 2,3%, обувь — на 2,1%).
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