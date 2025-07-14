В Швеции могут повысить предельный возраст военнообязанных офицеров до 70 лет

Среди ключевых предложений отмена ограничения, по которому военнообязанные автоматически исключались из боевого резерва после десяти лет без участия в учениях.

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Швеция готовится к масштабному укреплению обороноспособности: правительство получило новый доклад о реформировании системы комплектования вооруженных сил.

По информации SVT, среди ключевых предложений — отмена ограничения, согласно которому военнообязанные автоматически исключались из боевого резерва после десяти лет без участия в учениях. Также планируется повысить предельный возраст военнообязанных офицеров с 47 до 70 лет.

В настоящее время в Швеции все, кто проходил военную службу, могут быть мобилизованы до достижения 47-летнего возраста. Однако если с момента последних сборов прошло более десяти лет, человек автоматически исключается из боевой организации. Из-за этого из военной системы было выведено тысячи подготовленных резервистов.

В докладе предлагается полностью отменить это ограничение. В случае реализации инициативы те, кто давно не служил, будут зачислены в отдельный резерв. При необходимости и после дополнительной подготовки их смогут вновь привлечь к службе в вооруженных силах.

Еще одно нововведение коснется бывших офицеров. Сейчас они остаются военнообязанными до 47 лет. Однако доклад предусматривает значительное продление этого срока — до 70 лет. Это предложение относится к тем, кто прослужил не менее одного года в качестве профессионального или резервного офицера.

Будут ли эти правила применяться к тем, кто уже завершил службу, предстоит решить правительству.

В рамках укрепления обороноспособности парламент уже принял решение выделить дополнительно 300 миллиардов крон на нужды обороны — сверх ежегодного бюджета. Это требует значительного увеличения численности военнослужащих.

Уже принято решение, что как минимум 10 тысяч новобранцев ежегодно будут проходить базовую подготовку до 2030 года. В дальнейшем планируется увеличить это число до 12 тысяч в год.

В июне этого года на службу прибыли первые призывники 2006 года рождения. По данным Шведского агентства по вопросам призыва (Pliktverket), правительственный план выполнен — 8 251 человек уже зачислен для начала подготовки в 2025–2026 годах. Кроме того, 385 человек дали согласие начать обучение в Шведском военном училище.

Цель реформы — сделать оборонную систему более гибкой и подготовленной к вызовам будущего.

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