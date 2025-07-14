У Швеції можуть підвищити граничний вік військовозобов’язаних офіцерів до 70 років

Серед ключових пропозицій — скасування обмеження, за яким військовозобов’язані автоматично виключались із бойового резерву після десяти років без участі в навчаннях.

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Швеція готується до масштабного посилення обороноздатності: уряд отримав нову доповідь щодо реформування системи комплектування Збройних сил.

Згідно з інформацією SVT, серед ключових пропозицій — скасування обмеження, за яким військовозобов’язані автоматично виключались із бойового резерву після десяти років без участі в навчаннях. Також планується підвищення граничного віку військовозобов’язаних офіцерів з 47 до 70 років.

Зараз у Швеції всі, хто проходив військову службу, можуть бути мобілізовані до досягнення 47 років. Однак якщо з моменту останніх зборів минуло понад 10 років, людина автоматично виводиться зі складу бойової організації. Через це з військової системи було виведено тисячі підготовлених резервістів.

У звіті пропонується повністю скасувати це обмеження. У разі реалізації ініціативи ті, хто давно не служив, потраплятимуть до окремого резерву. За потреби та після додаткової підготовки їх знову зможуть залучити до Збройних сил.

Ще одне нововведення торкнеться колишніх офіцерів. Сьогодні вони залишаються військовозобов’язаними до 47 років. Утім, доповідь передбачає значне продовження цього строку — до 70 років. Це стосуватиметься тих, хто прослужив на посаді професійного або резервного офіцера щонайменше один рік.

Чи будуть ці правила застосовуватись до тих, хто вже завершив службу, має визначити уряд.

У контексті посилення обороноздатності парламент вже ухвалив рішення виділити додаткові 300 мільярдів крон на потреби оборони — на додачу до щорічного бюджету. Це потребує суттєвого збільшення кількості військовослужбовців.

Вже вирішено, що щонайменше 10 тисяч новобранців щорічно проходитимуть базову підготовку до 2030 року. Надалі планується збільшити цю кількість до 12 тисяч на рік.

Цього червня на службу прибули перші призовники 2006 року народження. За даними Шведського агентства з питань оборонної служби (Pliktverket), план уряду виконано — 8 251 особа вже зарахована до підготовки на 2025–2026 роки. Крім того, 385 осіб дали згоду на вступ до Шведського військового училища.

Реформа має на меті зробити систему оборони гнучкішою та більш підготовленою до викликів майбутнього.

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