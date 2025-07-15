Убил товарища и выбросил тело в чемодане — мужчину из Ровно приговорили к 10 годам за решеткой

Во время застолья между мужчинами возникла ссора, завершившаяся смертельными ножевыми ударами, а тело погибшего злоумышленник несколько дней прятал в квартире, прежде чем выбросить на свалку.

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В Ровно мужчина, убивший приятеля и выбросивший тело в чемодане на свалку, проведет 10 лет за решеткой. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Установлено, что поздно вечером 20 марта 2022 года 33-летний житель Ровно у себя дома во время застолья убил своего гостя, несколько раз ударив его ножом в шею.

26 марта полностью обнаженное тело погибшего с признаками насильственной смерти, завернутое в туристическую палатку и упакованное в чемодан, обнаружили сотрудники мусорного полигона возле Ровно.

В суде доказано, что между мужчинами во время распития алкоголя произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес смертельные ранения своему гостю. После убийства тело еще несколько дней находилось в квартире злоумышленника.

Свою вину мужчина не признал и утверждал, будто защищался от нападения. Однако прокурор, опираясь на доказательства, полностью доказал его вину.

Ровенский городской суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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