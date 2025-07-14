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Германия готовит сокращение соцвыплат, получаемых безработными и малообеспеченными

15:29, 14 июля 2025
Фридрих Мерц заявил, что его правительство намерено ввести более строгие правила получения социальной помощи Bürgergeld.
Германия готовит сокращение соцвыплат, получаемых безработными и малообеспеченными
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости ужесточить требования к получению государственной социальной помощи (Bürgergeld). Об этом пишет DW.

Отмечается, что Bürgergeld (дословно – деньги для граждан) – это вид денежной помощи в Германии, которую получают не только безработные, но и работающие граждане, зарплата которых, однако, недостаточна для покрытия всех базовых расходов.

Мерц рассказал, что правительство намерено ввести более строгие правила назначения этой помощи.

"Люди, которые могут работать, должны работать", - сказал Мерц, но подчеркнул, что те, кто действительно нуждается в государственной помощи, продолжат ее получать.

По его словам, эти намерения являются частью более широких планов по оптимизации бюджетных расходов, но изменения будут происходить "шаг за шагом".

Немецкий канцлер считает неправильным, что сегодня немецкой системой социального обеспечения злоупотребляют те, кто может работать, но не работает, или работает неполный рабочий день, получая незадекларированные доходы на неофициальной работе.

Кроме того, возможно и ужесточение требований к расходам на жилье: например, введение верхнего предела арендной платы или проверки жилой площади.

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