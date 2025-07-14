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Податкова повідомлятиме НАБУ про ознаки операцій, здійснених з метою надання хабарів службовцям-іноземцям, виявлені під час документальних перевірок

14:43, 14 липня 2025
Уряд вніс зміни до Положення про Державну податкову службу.
Податкова повідомлятиме НАБУ про ознаки операцій, здійснених з метою надання хабарів службовцям-іноземцям, виявлені під час документальних перевірок
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Кабмін 14 липня вніс зміни до Положення про Державну податкову службу.

Серед іншого, змінами передбачено, що ДПС повідомляє Національне антикорупційне бюро, серед іншого, про:

  • обставини (факти), що можуть свідчити про здійснення операцій з метою надання неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави, виявлені під час проведення документальних перевірок платників податків;
  • випадки отримання від компетентних органів іноземної держави інформації, що свідчить про здійснення операцій з метою надання неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідна передача від ДПС до НАБУ інформації передбачена прийнятим в цілому законопроектом 10319.  

Також встановлено, що ДПС здійснює адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, та уточнено функції та права ДПС щодо забезпечення стосовно внеску ведення обліку, адміністрування, контролю своєчасності подання звітності, своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати, застосування фінансових санкцій, здійснення погашення податкового боргу, стягнення недоїмки, участі у проведенні аналізу надходжень внеску та їх прогнозуванні, складення звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом тощо.

Визначено, що ДПС відповідно до покладених на неї завдань здійснює ліцензування діяльності субʼєктів господарювання з виробництва спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вирощування тютюну, ферментації тютюнової сировини, з оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та контроль за таким виробництвом та обігом.

ДПС також організовує роботу, повʼязану з обліком та здійсненням контролю:

  • за обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, з використанням Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
  • за повнотою та своєчасністю сплати акцизного податку за операціями із ввезення на митну територію України, виробництва та реалізації на митній території України товарів (продукції), що підлягають маркуванню;
  • за дотриманням інших вимог Податкового кодексу і Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» під час здійснення обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

ДПС здійснює у межах компетенції

  • контроль у сфері виконання субʼєктами господарювання вимог щодо забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
  • бере участь у прогнозуванні надходжень коштів від сплати внеску, яке здійснюється державною установою, що реалізує заходи соціального захисту та забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю;
  • здійснює контроль за своєчасністю та повнотою сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб платниками, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним.

Також Податкова служба здійснює організацію роботи з питань зупинення реєстрації накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та розгляду скарг щодо рішень комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних територіальних органів ДПС.

Автор: Наталя Мамченко

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