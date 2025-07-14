Податкова повідомлятиме НАБУ про ознаки операцій, здійснених з метою надання хабарів службовцям-іноземцям, виявлені під час документальних перевірок

Кабмін 14 липня вніс зміни до Положення про Державну податкову службу.
Серед іншого, змінами передбачено, що ДПС повідомляє Національне антикорупційне бюро, серед іншого, про:
Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідна передача від ДПС до НАБУ інформації передбачена прийнятим в цілому законопроектом 10319.
Також встановлено, що ДПС здійснює адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, та уточнено функції та права ДПС щодо забезпечення стосовно внеску ведення обліку, адміністрування, контролю своєчасності подання звітності, своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати, застосування фінансових санкцій, здійснення погашення податкового боргу, стягнення недоїмки, участі у проведенні аналізу надходжень внеску та їх прогнозуванні, складення звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом тощо.
Визначено, що ДПС відповідно до покладених на неї завдань здійснює ліцензування діяльності субʼєктів господарювання з виробництва спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вирощування тютюну, ферментації тютюнової сировини, з оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та контроль за таким виробництвом та обігом.
ДПС також організовує роботу, повʼязану з обліком та здійсненням контролю:
ДПС здійснює у межах компетенції
Також Податкова служба здійснює організацію роботи з питань зупинення реєстрації накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та розгляду скарг щодо рішень комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних територіальних органів ДПС.
Автор: Наталя Мамченко
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