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Уряд спрямував 35 млрд грн на зарплати вчителям до кінця року

21:13, 14 липня 2025
Кабмін виділив 35 млрд грн на зарплати вчителям до кінця 2025 року.
Уряд спрямував 35 млрд грн на зарплати вчителям до кінця року
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Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив низку рішень у сфері освіти, підтримки бізнесу та ветеранів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, найбільше фінансування — близько 35 мільярдів гривень — уряд розподілив як освітню субвенцію для забезпечення вчасної виплати заробітної плати педагогічним працівникам у вересні–грудні 2025 року. Ще понад 158 мільйонів гривень передбачено на модернізацію харчоблоків у школах.

Також вдосконалено механізм державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Зокрема, уточнено розподіл підприємств за розміром і збільшено до 80% частку кредиту для новостворених бізнесів, що може бути гарантована Фондом розвитку підприємництва.

Крім того, майже 322 млн грн передали на місця для оплати праці фахівців із супроводу ветеранів. Знайти таких спеціалістів стане легше завдяки цифровому середовищу «Ветеран Pro».

Додамо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 14 липня на засіданні уряду було затверджено проєкт закону про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Документ передбачає низку суттєвих змін і новацій у сфері соціальної підтримки батьків.

Збільшення одноразової виплати після народження дитини — з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

Допомога жінкам без трудового стажу, які народили дитину — зросте з менш ніж 1 000 грн до 7 000 грн щомісяця.

Щомісячна допомога одному з батьків або опікуну на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Розмір виплат буде визначено окремим рішенням Уряду.

Програма “єЯсла”: після досягнення дитиною 1 року батьки зможуть обрати один із двох варіантів:

  • якщо виходять на роботу — держава виплачуватиме 8 000 грн щомісяця;
  • якщо залишаються вдома — за ними зберігається сплата єдиного соціального внеску до трьох років дитини.

Збереження “Пакунку малюка” — або у вигляді речей, або у формі грошової компенсації понад 7,5 тис. грн.

“Пакунок школяра”— нова ініціатива для підтримки сімей із першокласниками. Передбачено 5 тис. грн на дитину для підготовки до школи.

Усі деталі щодо механізмів отримання допомоги найближчим часом роз’яснить Міністерство соціальної політики.

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