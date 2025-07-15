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Працівник працює неповний робочий день — як застосовується податкова соціальна пільга

07:18, 15 липня 2025
Податкова соціальна пільга надається, якщо заробітна плата не перевищує встановлений граничний розмір, незалежно від тривалості робочого дня.
Працівник працює неповний робочий день — як застосовується податкова соціальна пільга
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Головне управління ДПС у Житомирській області роз’яснило нюанси застосування податкової соціальної пільги фізособі, яка працює неповний робочий день.

Відповідно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

У 2025 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4240,00 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 3028,00 грн. х 1,4).

Тобто, фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.

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