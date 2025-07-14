Кабмін затвердив порядок здійснення видатків на виплату пенсій і утримання суддів, перерахованих на виконання судових рішень

Уряд затвердив порядок здійснення з бюджету Пенсійного фонду видатків на виплату пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, призначених чи перерахованих на виконання судових рішень.

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Кабмін на своєму засіданні 14 липня затвердив Порядок здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, призначених (перерахованих) на виконання судових рішень.

Як зазначив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, порядком визначено механізм здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень, зокрема, за період, що передує даті набрання чинності рішенням суду, за джерелами їх виплати (фінансування).

Наразі текст порядку ще не опубліковано.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», голова податкового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зробив запит та Пенсійного фонду та публічно обурився спецпенсіями суддів. На це відреагували у РСУ.

Крім того, як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано пакет законопроектів про заміну прожиткового мінімуму, який наразі є базою для розрахунку окладів різних посадовців, суддів, прокурорів тощо, на орудну величину. Фактично пропонується відв’язати оклади «бюджетників» від прожиткового мінімуму, аби його зростання не провокувало зростання окладів посадовців.

Автор: Наталя Мамченко

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