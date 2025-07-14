У Британії відкриють центр, що «вчитиме» штучний інтелект спілкуватися з тваринами

У Лондоні відкриють науковий центр, який вивчатиме свідомість тварин і «переклад» їхньої мови за допомогою ШІ.

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У Великій Британії створюють перший у світі науковий центр, який займатиметься дослідженням свідомості тварин та етичного використання штучного інтелекту у спілкуванні з ними. Одним із найцікавіших напрямків стане спроба «заговорити» з домашніми улюбленцями за допомогою технологій. Про це повідомляє The Guardian.

Центр тваринної свідомості імені Джеремі Коллера, що працюватиме на базі Лондонської школи економіки і політичних наук (LSE), офіційно відкриється 30 вересня.

Його завданням стане наукове дослідження свідомості та емоцій не лише звичних нам котів чи собак, а й істот, еволюційно далеких від людини — таких як краби, кальмари й навіть комахи.

Проект отримав фінансування у розмірі 4 мільйони фунтів стерлінгів. У роботі центру будуть задіяні фахівці з різних сфер: нейронауки, філософії, ветеринарії, біології, психології, права, комп’ютерних наук, економіки та штучного інтелекту.

Одним із найамбітніших задумів стане створення інструментів на основі ШІ, які дозволять краще розуміти поведінку тварин, зокрема — як вони почуваються, коли господарів немає поруч.

Але науковці застерігають: небезпека полягає в тому, що сучасні моделі штучного інтелекту можуть «вигадувати» відповіді, які подобаються користувачам, а не відображають реальний стан справ. Це може завдати шкоди тваринам.

«Ми звикли наділяти своїх улюбленців людськими рисами, а з розвитком ШІ це набуває нових масштабів. Але існує ризик, що такі технології підлаштовуватимуться під бажання господарів, замість того щоб передавати правду про стан тварини», — пояснює професор Джонатан Бірч, директор центру.

Науковець наголошує на потребі створення етичних стандартів для застосування ШІ у взаємодії з тваринами. Адже наразі жодного чіткого регулювання у цій сфері не існує.

«Потрібно негайно напрацювати глобальні етичні принципи для захисту тварин, зокрема від ризиків, які несе неконтрольоване впровадження нових технологій», — додає Бірч.

Центр також планує досліджувати взаємодію тварин з безпілотними автомобілями (які повинні не лише уникати наїздів на людей, а й на домашніх улюбленців) та етичні питання автоматизації у сільському господарстві.

«Сільське господарство вже масово переходить на автоматизацію, але майже ніхто не обговорює, як це впливає на тварин. Якщо ми вважаємо, що фермерство повинне включати піклування про тварин, то напрям, у якому ми рухаємося зараз, — неправильний», — зазначив професор.

Центр співпрацюватиме з міжнародними організаціями, щоб розробляти рекомендації, дослідження та кодекси етичного ставлення до тварин.

Експерти наголошують: питання тваринної свідомості та впливу технологій на тварин — одні з найбільш важливих і недооцінених у сучасному суспільстві.

«Люди живуть поруч із мільйонами видів і впливають на життя тварин у всьому світі, незалежно від бажання. І тільки зрозумівши, що й як відчувають інші істоти, ми зможемо переосмислити своє ставлення до них», — вважає засновник центру Джеремі Коллер.

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