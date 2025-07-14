В Британии откроют центр, который будет «учить» искусственный интеллект общаться с животными

В Лондоне откроют научный центр, который будет изучать сознание животных и «перевод» их языка с помощью ИИ.

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В Великобритании создают первый в мире научный центр, который займется изучением сознания животных и этичным использованием искусственного интеллекта для общения с ними. Одним из самых интересных направлений станет попытка «заговорить» с домашними питомцами с помощью технологий. Об этом сообщает The Guardian.

Центр сознания животных имени Джереми Коллера, который будет работать на базе Лондонской школы экономики и политических наук (LSE), официально откроется 30 сентября.

Его задачей станет научное исследование сознания и эмоций не только привычных нам кошек и собак, но и существ, эволюционно далеких от человека — таких как крабы, кальмары и даже насекомые.

Проект получил финансирование в размере 4 миллиона фунтов стерлингов. В работе центра будут задействованы специалисты из разных областей: нейронауки, философии, ветеринарии, биологии, психологии, права, компьютерных наук, экономики и искусственного интеллекта.

Одной из самых амбициозных идей станет разработка ИИ-инструментов, которые позволят лучше понимать поведение животных, в частности — как они себя чувствуют, когда остаются без хозяев.

Однако ученые предупреждают: существует риск того, что современные модели искусственного интеллекта могут «придумывать» ответы, которые нравятся пользователям, вместо того чтобы отражать реальное положение дел. Это может навредить животным.

«Мы привыкли наделять своих любимцев человеческими чертами, а с развитием ИИ это приобретает новый масштаб. Но есть риск, что технологии будут подстраиваться под желания хозяев, а не передавать правду о состоянии животного», — объясняет профессор Джонатан Берч, директор центра.

Ученый подчеркивает необходимость разработки этических стандартов для применения ИИ во взаимодействии с животными. Ведь на сегодняшний день в этой сфере нет четкого регулирования.

«Нам срочно нужны глобальные этические принципы, которые защитят животных — особенно от рисков, связанных с бесконтрольным внедрением новых технологий», — добавляет Берч.

Центр также планирует изучать взаимодействие животных с беспилотными автомобилями (которые должны избегать столкновений не только с людьми, но и с домашними животными), а также этические аспекты автоматизации в сельском хозяйстве.

«Сельское хозяйство уже активно автоматизируется, но почти никто не обсуждает, как это влияет на животных. Если мы считаем, что фермерство должно включать заботу о животных, то текущее направление — неправильное», — отметил профессор.

Центр будет сотрудничать с международными организациями, чтобы разрабатывать рекомендации, исследования и кодексы этичного отношения к животным.

Эксперты подчеркивают: вопросы сознания животных и влияния технологий на их жизнь — одни из самых важных и недооцененных в современном обществе.

«Люди живут бок о бок с миллионами видов и влияют на жизнь животных по всему миру, хотят они этого или нет. И только поняв, что и как чувствуют другие существа, мы сможем переосмыслить свое отношение к ним», — считает основатель центра Джереми Коллер.

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