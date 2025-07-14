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Кабмин утвердил порядок осуществления расходов на выплату пенсий и содержания судей, перечисленных во исполнение судебных решений

14:32, 14 июля 2025
Правительство утвердило порядок осуществления из бюджета Пенсионного фонда расходов на выплату пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, назначенных или перечисленных во исполнение судебных решений.
Кабмин утвердил порядок осуществления расходов на выплату пенсий и содержания судей, перечисленных во исполнение судебных решений
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Кабмин на своем заседании 14 июля утвердил Порядок осуществления из бюджета Пенсионного фонда Украины расходов на выплату пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, назначенных (перечисленных) во исполнение судебных решений.

Как отметил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, порядком определен механизм осуществления из бюджета Пенсионного фонда Украины расходов на выплату сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), назначенных (перечисленных) во исполнение судебных решений, в частности, за период, предшествующий дате вступления в силу решения суда, по источникам их выплаты (финансирования).

Сейчас текст порядка еще не опубликован.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», глава налогового Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сделал запрос в Пенсионный фонд и публично возмутился спецпенсиями судей. На это отреагировали в РСУ.

Кроме того, как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов о замене прожиточного минимума, который сейчас является базой для расчета окладов различных должностных лиц, судей, прокуроров и т.д., на операционную величину. Фактически предлагается отвязать оклады «бюджетников» от прожиточного минимума, чтобы его рост не провоцировал рост окладов должностных лиц.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмин утвердил порядок осуществления расходов на выплату пенсий и содержания судей, перечисленных во исполнение судебных решений

Правительство утвердило порядок осуществления из бюджета Пенсионного фонда расходов на выплату пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, назначенных или перечисленных во исполнение судебных решений.

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