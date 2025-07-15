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Сотрудник работает неполный рабочий день — как применяется налоговая социальная льгота

07:18, 15 июля 2025
Налоговая социальная льгота предоставляется, если заработная плата не превышает установленный предельный размер независимо от продолжительности рабочего дня.
Сотрудник работает неполный рабочий день — как применяется налоговая социальная льгота
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Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило нюансы применения налоговой социальной льготы для физического лица, работающего на неполный рабочий день.

В соответствии с п. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI, плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного облагаемого дохода, полученного от одного работодателя в виде заработной платы (а также других выплат, компенсаций и вознаграждений, приравненных к зарплате в соответствии с законодательством), если его размер не превышает сумму, равную месячному прожиточному минимуму, установленному для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженному на 1,4 и округлённому до ближайших 10 гривен.

В 2025 году размер заработной платы, дающий право на налоговую социальную льготу, составляет 4240,00 грн (прожиточный минимум для трудоспособного лица — 3028,00 грн × 1,4).

Таким образом, физическое лицо, работающее на неполный рабочий день, имеет право на налоговую социальную льготу при условии, что размер его заработной платы не превышает установленного предельного значения для получения такой льготы.

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