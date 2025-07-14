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Правительство направило 35 млрд грн на зарплаты учителям до конца года

21:13, 14 июля 2025
Кабмин выделил 35 млрд грн на зарплаты учителям до конца 2025 года.
Правительство направило 35 млрд грн на зарплаты учителям до конца года
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Кабинет Министров на заседании утвердил ряд решений в сфере образования, поддержки бизнеса и ветеранов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, наибольшее финансирование — около 35 миллиардов гривен — правительство распределило в виде образовательной субвенции для обеспечения своевременной выплаты заработной платы педагогическим работникам в сентябре–декабре 2025 года. Еще более 158 миллионов гривен предусмотрено на модернизацию пищеблоков в школах.

Также усовершенствован механизм государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». В частности, уточнена классификация предприятий по размеру и увеличена до 80% доля кредита для новосозданных бизнесов, которая может быть гарантирована Фондом развития предпринимательства.

Кроме того, почти 322 млн грн направлены на места для оплаты труда специалистов по сопровождению ветеранов. Найти таких специалистов станет проще благодаря цифровой платформе «Ветеран Pro».

Додавим, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 14 июля на заседании правительства был утвержден проект закона о помощи семьям до и после рождения ребенка. Документ предусматривает ряд существенных изменений и нововведений в сфере социальной поддержки родителей.

Увеличение единовременной выплаты после рождения ребенка — с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Помощь женщинам без трудового стажа, которые родили ребенка — возрастет с менее чем 1 000 грн до 7 000 грн в месяц.

Ежемесячная помощь одному из родителей или опекуну на уход за ребенком до достижения им одного года. Размер выплат будет определен отдельным решением правительства.

Программа "єЯсла": после достижения ребенком 1 года родители смогут выбрать один из двух вариантов:

  • если выходят на работу — государство будет выплачивать 8 000 грн ежемесячно;
    • если остаются дома — за ними сохраняется уплата единого социального взноса до трехлетия ребенка.

Сохранение "Пакета малыша" — либо в виде вещей, либо в форме денежной компенсации более 7,5 тыс. грн.

"Пакет школьника" — новая инициатива для поддержки семей с первоклассниками. Предусмотрено 5 тыс. грн на ребенка для подготовки к школе.

Все детали о механизмах получения помощи в ближайшее время разъяснит Министерство социальной политики.

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