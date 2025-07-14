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За рождение ребенка в Украине будут платить 50 тысяч грн, – Шмыгаль

13:07, 14 июля 2025
Правительство инициировало законопроект о поддержке семей до и после рождения ребенка.
За рождение ребенка в Украине будут платить 50 тысяч грн, – Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 14 июля на заседании правительства был утвержден проект закона о помощи семьям до и после рождения ребенка. Документ предусматривает ряд существенных изменений и нововведений в сфере социальной поддержки родителей.

 Увеличение единовременной выплаты после рождения ребенка — с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Помощь женщинам без трудового стажа, которые родили ребенка — возрастет с менее чем 1 000 грн до 7 000 грн в месяц.

Ежемесячная помощь одному из родителей или опекуну на уход за ребенком до достижения им одного года. Размер выплат будет определен отдельным решением правительства.

Программа "єЯсла": после достижения ребенком 1 года родители смогут выбрать один из двух вариантов:

• если выходят на работу — государство будет выплачивать 8 000 грн ежемесячно;
• если остаются дома — за ними сохраняется уплата единого социального взноса до трехлетия ребенка.

Сохранение "Пакета малыша" — либо в виде вещей, либо в форме денежной компенсации более 7,5 тыс. грн.

"Пакет школьника" — новая инициатива для поддержки семей с первоклассниками. Предусмотрено 5 тыс. грн на ребенка для подготовки к школе.

Все детали о механизмах получения помощи в ближайшее время разъяснит Министерство социальной политики.

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правительство Денис Шмыгаль

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