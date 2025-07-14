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За народження дитини в Україні будуть платити 50 тисяч грн, – Шмигаль

13:07, 14 липня 2025
Уряд ініціював законопроект про підтримку сімей до та після народження дитини.
За народження дитини в Україні будуть платити 50 тисяч грн, – Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 14 липня на засіданні уряду було затверджено проєкт закону про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Документ передбачає низку суттєвих змін і новацій у сфері соціальної підтримки батьків.

 Збільшення одноразової виплати після народження дитини — з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

 Допомога жінкам без трудового стажу, які народили дитину — зросте з менш ніж 1 000 грн до 7 000 грн щомісяця.

 Щомісячна допомога одному з батьків або опікуну на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Розмір виплат буде визначено окремим рішенням Уряду.

Програма “єЯсла”: після досягнення дитиною 1 року батьки зможуть обрати один із двох варіантів:

  • якщо виходять на роботу — держава виплачуватиме 8 000 грн щомісяця;
  • якщо залишаються вдома — за ними зберігається сплата єдиного соціального внеску до трьох років дитини.

 Збереження “Пакунку малюка” — або у вигляді речей, або у формі грошової компенсації понад 7,5 тис. грн.

“Пакунок школяра” — нова ініціатива для підтримки сімей із першокласниками. Передбачено 5 тис. грн на дитину для підготовки до школи.

Усі деталі щодо механізмів отримання допомоги найближчим часом роз’яснить Міністерство соціальної політики.

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уряд Денис Шмигаль

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