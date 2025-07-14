На посаду генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» оголошено конкурс

З претендентами на посаду директора ДП «ІСС» відбудуться співбесіди.

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На посаду генерального директора Державного підприємства «Інформаційні судові системи» (ДП «ІСС») Державною судовою адміністрацією 10 липня оголошено конкурсний добір.

За процедурою добір буде схожим на відбір керівників Служби судової охорони.

До складу робочої групи, яка буде здійснювати відбір директора ДП «ІСС», увійшли представники ДСА, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, міністерства цифрової трансформації та Комітету ВРУ з питань правової політики.

Головою робочої групи призначений заступник голови ДСА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Леонід Сапельніков.

Робоча група у місячний строк має подати результати визначення учасника/учасників, з найкращим результатом на підставі результатів оцінювання за затвердженими критеріями на розгляд голові Державної судової адміністрації або особі, яка виконує його обов’язки.

Відповідно до Регламенту роботи робочої групи:

робоча група розглядає на закритому засіданні документи та пропозиції, подані учасниками добору, та враховує відповідність учасників встановленим вимогам

за результатами розгляду документів та співбесіди у формі усного опитування робочою групою визначається учасник/учасники з найкращим результатом на підставі результатів оцінювання за затвердженими критеріями шляхом голосування членів робочої групи

робоча група має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення документів всіх учасників та ініціювати повторне проведення добору.

У разі коли документи подав лише один учасник, добір не проводиться.

Рішення робочої групи щодо визначення учасника/учасників з найкращим результатом на підставі результатів оцінювання за затвердженими критеріями подається на розгляд голові Державної судової адміністрації або особі, яка виконує його обов’язки, протягом трьох календарних днів.

Зазначимо, що у ДП «ІСС» наразі відсутній постійний керівник. З 15 травня в. о. гендиректора ДП «ІСС» є Вадим Коваль.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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