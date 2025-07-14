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На должность генерального директора ГП «Информационные судебные системы» объявлен конкурс

12:59, 14 июля 2025
С претендентами на должность директора ГП «ИСС» состоятся собеседования.
На должность генерального директора ГП «Информационные судебные системы» объявлен конкурс
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На должность генерального директора Государственного предприятия «Информационные судебные системы» (ГП «ИСС») Государственной судебной администрацией 10 июля объявлен конкурсный отбор.

По процедуре отбор будет похож на отбор руководителей Службы судебной охраны.

В состав рабочей группы, которая будет осуществлять отбор директора ГП «ИСС», вошли представители ГСА, Верховного Суда, Высшего совета правосудия, министерства цифровой трансформации и Комитета ВРУ по вопросам правовой политики.

Председателем рабочей группы назначен заместитель председателя ГСА по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Леонид Сапельников.

Рабочая группа в месячный срок должна представить результаты определения участника, с наилучшим результатом на основании результатов оценки по утвержденным критериям на рассмотрение председателю Государственной судебной администрации или лицу, исполняющему его обязанности.

В соответствии с Регламентом работы рабочей группы:

Рабочая группа рассматривает на закрытом заседании документы и предложения, представленные участниками отбора, и учитывает соответствие участников установленным требованиям.

по результатам рассмотрения документов и собеседования в форме устного опроса рабочей группой определяется участник/участники с наилучшим результатом на основании результатов оценки по утвержденным критериям путем голосования членов рабочей группы

Рабочая группа имеет право принять мотивированное решение об отклонении документов всех участников и инициировать повторное проведение отбора.

Если документы подал только один участник, отбор не проводится.

Решение рабочей группы по определению участника с наилучшим результатом на основании результатов оценки по утвержденным критериям представляется на рассмотрение председателю Государственной судебной администрации или лицу, исполняющему его обязанности, в течение трех календарных дней.

Отметим, что у ГП «ИСС» отсутствует постоянный руководитель. С 15 мая в. о. гендиректора ГП «ИСС» является Вадим Коваль.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ГСА конкурс

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