На должность генерального директора ГП «Информационные судебные системы» объявлен конкурс

На должность генерального директора Государственного предприятия «Информационные судебные системы» (ГП «ИСС») Государственной судебной администрацией 10 июля объявлен конкурсный отбор.
По процедуре отбор будет похож на отбор руководителей Службы судебной охраны.
В состав рабочей группы, которая будет осуществлять отбор директора ГП «ИСС», вошли представители ГСА, Верховного Суда, Высшего совета правосудия, министерства цифровой трансформации и Комитета ВРУ по вопросам правовой политики.
Председателем рабочей группы назначен заместитель председателя ГСА по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Леонид Сапельников.
Рабочая группа в месячный срок должна представить результаты определения участника, с наилучшим результатом на основании результатов оценки по утвержденным критериям на рассмотрение председателю Государственной судебной администрации или лицу, исполняющему его обязанности.
В соответствии с Регламентом работы рабочей группы:
Рабочая группа рассматривает на закрытом заседании документы и предложения, представленные участниками отбора, и учитывает соответствие участников установленным требованиям.
по результатам рассмотрения документов и собеседования в форме устного опроса рабочей группой определяется участник/участники с наилучшим результатом на основании результатов оценки по утвержденным критериям путем голосования членов рабочей группы
Рабочая группа имеет право принять мотивированное решение об отклонении документов всех участников и инициировать повторное проведение отбора.
Если документы подал только один участник, отбор не проводится.
Решение рабочей группы по определению участника с наилучшим результатом на основании результатов оценки по утвержденным критериям представляется на рассмотрение председателю Государственной судебной администрации или лицу, исполняющему его обязанности, в течение трех календарных дней.
Отметим, что у ГП «ИСС» отсутствует постоянный руководитель. С 15 мая в. о. гендиректора ГП «ИСС» является Вадим Коваль.
Автор: Вячеслав Хрипун
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