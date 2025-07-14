Информация в сети неточная: «Инсайдер» выяснил, существует ли уголовное дело против Алиева

Как стало известно, распространяемая в сети информация о Вагифе Алиеве является неточной.

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Информация о Вагифе Алиеве, которая распространяется в сети, является неточной. На самом деле уголовного дела об уклонении от уплаты налогов рядом компаний, принадлежащих известному киевскому застройщику, не существует. Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайдер UA", который провел расследование и выяснил, что распространенные некоторыми СМИ данные об уголовном производстве в отношении Вагифа Алиева не соответствует действительности, передает Обозреватель.

Напомним, в сети появилась информация, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало проверку относительно возможного уклонения от уплаты налогов компаниями "ТРЦ Лавина", "Инвестстрой Гарант" и "Мандарин Плаза", которые принадлежат Алиеву. Указывается, что якобы уголовное производство по этому факту было зарегистрировано еще в августе 2024 года.

"Вагиф Ахмедович – азербайджанец, который родился в Ашхабаде, живет в Украине более 40 лет и является гражданином Украины. По уголовным делам – никаких производств против него не открывали, а бизнес Вагифа Алиева платит многочисленные налоги в государственный бюджет Украины. Информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности", – сообщил "Инсайдер UA".

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