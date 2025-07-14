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В Киеве инициируют изменение правил перевозки животных в метро: стартовало обсуждение

17:54, 14 июля 2025
Среди предлагаемых изменений – разрешение проезда с собаками, а также использование отдельных вагонов.
В Киеве инициируют изменение правил перевозки животных в метро: стартовало обсуждение
Источник фото: Dex Ezekiel / Unsplash
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КП «Киевский метрополитен» начинает общественное обсуждение возможных изменений в правилах перевозки животных в столичной подземке. В частности, речь идет о новых условиях проезда для собак. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Инициатива стала ответом на многочисленные обращения граждан и петицию, касающуюся перевозки животных. В проекте изменений предусмотрено:

• использование сумок с водонепроницаемым или абсорбирующим дном для собак мелких пород;
• перевозка собак средних и крупных пород — исключительно в наморднике и на коротком поводке;
• проезд с животными разрешен только в первом и последнем вагонах — и только в непиковые часы;
• обязательное соблюдение санитарных норм и правил безопасности.

Вся ответственность за поведение животного в метро возлагается на его владельца.

Широкий опрос киевлян относительно предложенных изменений проводится в приложении «Киев Цифровой» в сотрудничестве с благотворительной организацией UAnimals.

Метрополитен призывает жителей города принять участие в опросе, ведь его результаты станут основой для запуска полугодового эксперимента с новыми правилами перевозки собак в метро.

Во время тестового периода специалисты будут оценивать влияние нововведений на безопасность и комфорт всех пассажиров. По результатам испытаний правила могут быть доработаны и утверждены окончательно.

Напомним, на сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось обращение с просьбой разрешить проезд с собаками в метро.

В Нью-Йорке, к примеру, собак в метро разрешено перевозить только в контейнере, который не мешает другим пассажирам. Это правило не касается собак-поводырей. Перевозить можно собак любого размера, однако владельцы обязаны обеспечить, чтобы животное находилось в переноске. Часто собак носят в различных сумках и рюкзаках, некоторые даже используют сумки из IKEA.

В Париже людям также разрешено перевозить собак в метро. Маленькие собаки допускаются только в переносках, а более крупные, которые не помещаются в переноску размером до 45 см, могут передвигаться на поводке и в наморднике — для них нужно приобрести отдельный билет со скидкой.

В Лондоне действуют аналогичные правила, как и в Париже, однако проезд для всех собак бесплатный. Четвероногим друзьям запрещено пользоваться эскалаторами — из-за риска повреждения шерсти, когтей или кожи. Владельцам мелких пород советуют брать их на руки, а хозяевам крупных — выбирать альтернативный маршрут.

В Барселоне перевозка собак в метро запрещена в часы пик в будние дни — ограничения действуют с 11 сентября по 24 июня. Собака должна быть на поводке и в наморднике. Один пассажир может зайти в метро только с одной собакой.

В Украине, в отличие от наземного общественного транспорта, где перевозка собак допускается при наличии поводка и намордника, правила метрополитена разрешают только перевозку мелких животных и птиц в клетках. В метро допускаются собаки-поводыри, которые сопровождают людей с нарушениями зрения, при условии наличия специального сертификата у владельца.

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