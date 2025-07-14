У Києві ініціюють зміну правил перевезення тварин у метро: стартувало обговорення

Серед запропонованих змін — дозвіл проїзду з собаками, а також використання окремих вагонів.

Джерело фото: Dex Ezekiel / Unsplash

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КП «Київський метрополітен» розпочинає громадське обговорення можливих змін до правил перевезення тварин у столичній підземці. Зокрема, йдеться про нові умови проїзду для собак. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Ініціатива стала відповіддю на численні звернення громадян і петицію, що стосувалася перевезення тварин. У проєкті змін передбачено:

використання сумок із водонепроникним або абсорбуючим дном для собак малих порід;

перевезення собак середніх і великих порід — виключно в наморднику та на короткому повідку;

проїзд із тваринами дозволено лише у першому та останньому вагонах — і тільки в міжпікові години;

обов’язкове дотримання санітарних норм і правил безпеки.

Уся відповідальність за тварину в метро покладається на її власника.

Широке опитування киян щодо запропонованих змін відбувається в застосунку «Київ Цифровий» у співпраці з благодійною організацією UAnimals.

У метрополітені закликають мешканців долучитися до опитування, адже його результати стануть основою для запуску піврічного експерименту з новими правилами перевезення собак.

Під час тестового періоду фахівці оцінюватимуть вплив нововведень на безпеку та комфорт усіх пасажирів. За результатами випробувань правила можуть бути доопрацьовані та затверджені остаточно.

Нагадаємо, що на сайті електронних петицій Київської міськради зʼявилось звернення з проханням дозволити проїзд з собаками у метро.

У Нью-Йорку, наприклад, собак у метро дозволено перевозити, лише якщо вони «знаходяться у якому-небудь контейнері та не заважають іншим пасажирам». Правило не стосується собак-поводирів. Пасажири можуть перевозити собак будь-якого розміру, проте вони повинні потурбуватись про те, щоб їхні улюбленці були у переносці. Зазвичай тварин перевозять у різноманітних сумках та рюкзаках. Деякі винахідники навіть придумали одягати своїх тварин у сумки з IKEA.

У Парижі людям також дозволено перевозити собак у метро. Маленьких собак дозволено перевозити у переносках, а більших, які не поміщаються у переноску розміром 45 сантиметрів, можна перевозити лише з повідцем та намордником. Але для них потрібно буде придбати окремий квиток за зниженою ціною.

У Лондоні такі ж правила, як у Парижі, однак перевезення собак усіх розмірів безкоштовне. Але чотирилапим друзям заборонено користуватись ескалаторами, адже вони можуть пошкодити свою шерсть, кігті або шкіру. Власникам маленьких собак радять взяти їх на руки, а господарям більших порід, радять обрати інший маршрут.

В Барселоні собак не можна перевозити в метро у пікові години у будні дні – такі обмеження стосуються лише періоду з 11 вересня по 24 червня. Собака повинна бути на повідці та мати намордник. Також один пасажир може увійти до метро лише з однією собакою.

В Україні на відміну від наземного громадського транспорту, де перевезення собак дозволене за наявності повідця та намордника, правила метрополітену дозволяють лише перевезення дрібних тварин та птахів у клітках. У метро пускають собак-поводирів, які допомагають людям з вадами зору, проте власнику тварини потрібно мати спеціальний сертифікат.

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