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Налоговая будет сообщать НАБУ о признаках операций, осуществленных с целью дачи взяток служащим-иностранцам, выявленных во время документальных проверок

14:43, 14 июля 2025
Правительство внесло изменения в Положение о Государственной налоговой службе.
Налоговая будет сообщать НАБУ о признаках операций, осуществленных с целью дачи взяток служащим-иностранцам, выявленных во время документальных проверок
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Кабмин 14 июля внес изменения в Положение о Государственной налоговой службе.

Среди прочего, изменениями предусмотрено, что ГНС сообщает Национальному антикоррупционному бюро, среди прочего, о:

  • обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать об осуществлении операций с целью предоставления неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства, выявленных при проведении документальных проверок налогоплательщиков;
  • случаях получения от компетентных органов иностранного государства информации, свидетельствующей об осуществлении операций с целью предоставления неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующая передача от ГНС в НАБУ информации предусмотрена принятым в целом законопроектом 10319.

Также установлено, что ГНС осуществляет администрирование взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью, и уточнены функции и права ГНС по обеспечению в отношении взноса ведения учета, администрирования, контроля своевременности подачи отчетности, своевременность, достоверность, полноту начисления и уплаты, применения финансовых санкций, осуществления погашения налогового долга, взыскания недоимки, участия в проведении анализа поступлений взноса и их прогнозировании, составления отчетности о состоянии расчетов плательщиков с бюджетом и т.д.

Определено, что ГНС в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет лицензирование деятельности субъектов хозяйствования по производству спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, выращиванию табака, ферментации табачного сырья, по оптовой торговле спиртом этиловым, спиртовыми дистиллятами, оптовой и розничной торговле алкогольными напитками, сидром и перри (без добавления спирта), табачными изделиями и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, и контроль за таким производством и оборотом.

ГНС также организует работу, связанную с учетом и осуществлением контроля:

  • за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, с использованием Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах;
  • за полнотой и своевременностью уплаты акцизного налога по операциям по ввозу на таможенную территорию Украины, производства и реализации на таможенной территории Украины товаров (продукции), подлежащих маркировке;
  • за соблюдением других требований Налогового кодекса и Закона «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» при осуществлении оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

ГНС осуществляет в пределах компетенции:

  • контроль в сфере выполнения субъектами хозяйствования требований по обеспечению электронной прослеживаемости оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах;
  • участвует в прогнозировании поступлений средств от уплаты взноса, которое осуществляется государственным учреждением, реализующим меры социальной защиты и обеспечения социальными услугами лиц с инвалидностью;
  • осуществляет контроль за своевременностью и полнотой уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий и налогу на доходы физических лиц плательщиками, осуществляющими розничную торговлю топливом.

Также Налоговая служба осуществляет организацию работы по вопросам приостановления регистрации накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных и рассмотрения жалоб по решениям комиссии по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных территориальных органов ГНС.

Автор: Наталя Мамченко

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