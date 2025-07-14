Налоговая будет сообщать НАБУ о признаках операций, осуществленных с целью дачи взяток служащим-иностранцам, выявленных во время документальных проверок

Кабмин 14 июля внес изменения в Положение о Государственной налоговой службе.
Среди прочего, изменениями предусмотрено, что ГНС сообщает Национальному антикоррупционному бюро, среди прочего, о:
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующая передача от ГНС в НАБУ информации предусмотрена принятым в целом законопроектом 10319.
Также установлено, что ГНС осуществляет администрирование взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью, и уточнены функции и права ГНС по обеспечению в отношении взноса ведения учета, администрирования, контроля своевременности подачи отчетности, своевременность, достоверность, полноту начисления и уплаты, применения финансовых санкций, осуществления погашения налогового долга, взыскания недоимки, участия в проведении анализа поступлений взноса и их прогнозировании, составления отчетности о состоянии расчетов плательщиков с бюджетом и т.д.
Определено, что ГНС в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет лицензирование деятельности субъектов хозяйствования по производству спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, выращиванию табака, ферментации табачного сырья, по оптовой торговле спиртом этиловым, спиртовыми дистиллятами, оптовой и розничной торговле алкогольными напитками, сидром и перри (без добавления спирта), табачными изделиями и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, и контроль за таким производством и оборотом.
ГНС также организует работу, связанную с учетом и осуществлением контроля:
ГНС осуществляет в пределах компетенции:
Также Налоговая служба осуществляет организацию работы по вопросам приостановления регистрации накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных и рассмотрения жалоб по решениям комиссии по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных территориальных органов ГНС.
Автор: Наталя Мамченко
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