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Мільярди на зброю для України — США передадуть Patriot, ракети й гаубиці через НАТО

20:00, 14 липня 2025
Нове обладнання буде виготовлено для НАТО і доступне для подальшого постачання до України.
Мільярди на зброю для України — США передадуть Patriot, ракети й гаубиці через НАТО
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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про укладення угоди з НАТО щодо постачання американської зброї Україні.

Озброєння буде виготовлено у США, але оплачувати його мають європейські партнери.

Трамп додав, що обсяг військової допомоги, яка буде направлена Україні через НАТО, становитиме

За даними CNN, США продадуть НАТО Patriot, ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності, які потім будуть передані Україні.

Додамо: Трамп заявив, що Штати відправлять Україні нові батареї ППО Patriot уже найближчим часом. «Це не тільки Patriot, це все. Це повний комплект з батареями», - зазначив він.

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США зброя НАТО Україна Дональд Трамп

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