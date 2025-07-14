В Великобритании подтвердили, что ожидают визита Дональда Трампа в сентябре

Британский король Чарльз примет Дональда Трампа в сентябре.

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Король Чарльз III будет принимать президента США Дональда Трампа с государственным визитом в Великобританию в сентябре 2025 года. Об этом пишет The New York Times

Букингемский дворец объявил, что Трамп приедет в Великобританию 17-19 сентября, вскоре после того, как Палата общин (нижняя палата парламента) уйдет на традиционные каникулы. Дворец пока не сообщил никаких других деталей поездки, кроме того, что король примет Трампа и его супругу Меланию в Виндзорском замке.

Этот визит рассматривается как часть усилий британского премьера Кира Стармера, направленных на поддержание близких отношений с Трампом и уменьшение влияния некоторых политических решений на Британию.

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