У Великій Британії підтвердили, що очікують на візит Дональда Трампа у вересні

Британський король Чарльз прийме Дональда Трампа у вересні.

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Король Чарльз III прийматиме президента США Дональда Трампа з державним візитом до Великої Британії у вересні 2025 року. Про це пише The New York Times

Букінгемський палац оголосив, що Трамп приїде до Великої Британії 17-19 вересня, невдовзі після того, як Палата громад (нижня палата парламенту) піде на традиційні канікули. Палац поки не повідомив жодних інших деталей поїздки, крім того, що король прийме Трампа і його дружину Меланію у Віндзорському замку.

Цей візит розглядається як частина зусиль британського прем’єра Кіра Стармера, спрямованих на підтримку близьких відносин з Трампом і зменшення впливу деяких його політичних рішень на Британію.

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