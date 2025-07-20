В Китае мать продала двух сыновей, чтобы дарить стримерам онлайн-подарки и покупать себе одежду

Женщина сознательно родила второго ребенка для продажи, а вырученные деньги потратила на стриминги, одежду и развлечения.

Фото: South China Morning Post

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В Китае 26-летняя женщина продала двух своих сыновей, чтобы финансировать онлайн-подарки стримерам и покупать себе вещи. Более того — второго мальчика она сознательно родила с единственной целью последующей продажи. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщину по имени Хуан, родом из провинции Гуанси на юге Китая, воспитывали приемные родители. Из-за нехватки внимания и образования она в раннем возрасте ушла из дома и впоследствии перебралась в город Фучжоу в юго-восточной провинции Фуцзянь. У Хуан было только начальное образование, а жила она за счет случайных подработок.

В октябре 2020 года она родила первого ребенка, но из-за финансовых трудностей и отсутствия поддержки решила продать сына. Ее арендодатель, мужчина по фамилии Вэй, узнал о ее намерении и познакомил Хуан с семьей Ли, чей сын не мог иметь детей. Они купили мальчика за 45 тысяч юаней (около 6,3 тысячи долларов). Все деньги Хуан потратила на подарки для стримеров в прямом эфире.

Когда средства закончились, женщина пошла на еще более шокирующий шаг: она намеренно искала партнера, чтобы снова забеременеть и продать второго ребенка. В 2022 году она родила второго сына, которого назвала Гую, и продала его посреднику за 38 тысяч юаней (более 5 тысяч долларов). Посредник перепродал мальчика за гораздо большую сумму — 103 тысячи юаней (14 тысяч долларов). И эти деньги Хуан снова потратила на стриминг, одежду и развлечения.

13 апреля 2022 года ее разоблачили. Полиция обнаружила на ее телефоне переписку, связанную с продажей детей. Оба мальчика были найдены и переданы под опеку местных органов социальной защиты.

8 июля суд района Цзиньань в Фучжоу признал Хуан виновной в мошенничестве и торговле людьми и приговорил ее к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 30 тысяч юаней (около 4 тысяч долларов). Покупатель ребенка по фамилии Ли получил 9 месяцев условно, а посредник Вэй — 7 месяцев тюремного заключения.

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