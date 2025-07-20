Какие плательщики освобождаются от уплаты единого взноса за себя — разъяснение налоговой

Налоговая служба объяснила, кто из предпринимателей и самозанятых может не платить взнос при определенных условиях.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Закарпатской области разъяснило, какие плательщики освобождаются от уплаты единого взноса за себя.

Согласно части первой ст. 4 Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование являются:

физические лица – предприниматели, в том числе те, которые выбрали упрощенную систему налогообложения,

физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, иную подобную деятельность и получают доход от этой деятельности,

члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях.

Согласно части четвертой ст. 4 Закона № 2464 лица, указанные в пп. 4, 5 и 5¹ части первой ст. 4 Закона № 2464, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона Украины от 9 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с изменениями и дополнениями, и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Физические лица, указанные в п. 5 части первой ст. 4 Закона № 2464, освобождаются от уплаты за себя единого взноса при условии постановки их на учет как физических лиц – предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно как лиц, указанных в пп. 4 и 5 части первой ст. 4 Закона № 2464.

Лица, указанные в пп. 4 и 5 части первой ст. 4 Закона № 2464, которые имеют основное место работы или заключили гиг-контракт с резидентом Дия Сити в порядке и на условиях, предусмотренных Законом Украины от 15 июля 2021 года № 1667-IX «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», освобождаются от уплаты за себя единого взноса за месяцы отчетного периода, за которые работодателем (резидентом Дия Сити) уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса при условии самостоятельного определения ими базы начисления за месяцы отчетного периода, за которые работодателем (резидентом Дия Сити) уплачен страховой взнос в размере менее минимального страхового взноса. Самостоятельно определенная такими лицами база начисления не может превышать максимальную величину базы начисления единого взноса, установленную Законом № 2464. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Согласно п. 9² раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 2464, в течение особого периода, определенного Законом Украины от 21 октября 1993 года № 3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в частности, физические лица – предприниматели, в том числе применяющие упрощенную систему налогообложения, призванные на военную службу в период мобилизации или привлеченные к выполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, или по контракту на весь срок их военной службы, освобождаются от выполнения своих обязанностей, определенных частью второй ст. 6 Закона Украины № 2464, если они не являются работодателями.

Кроме того, согласно п. 9¹⁸ раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 2464, в период действия особого периода, определенного Законом № 3543, в частности, физические лица – предприниматели, в том числе применяющие упрощенную систему налогообложения, призванные на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, на весь срок их военной службы освобождаются от выполнения своих обязанностей, определенных частью второй ст. 6 Закона № 2464, если они не являются работодателями.

Пунктом 9³ раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 2464 определено, что временно на период действия особого правового режима, определенного Законом Украины от 15 апреля 2014 года № 1207 «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины»:

приостанавливается применение к плательщикам единого взноса с местонахождением (местом жительства) на временно оккупированной территории Украины норм ст. 25 и 26 Закона № 2464;

плательщики единого взноса с местонахождением (местом жительства) на временно оккупированной территории Украины освобождаются от выполнения обязанностей, определенных ст. 6 Закона № 2464.

Согласно абзацу первому п. 9⁸ раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 2464 плательщики единого взноса, определенные ст. 4 Закона № 2464, из числа лиц, в отношении которых в соответствии с Законом Украины от 26 января 2022 года № 2010-IX «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, если они не являются работодателями, освобождаются по заявлению члена семьи или плательщика единого взноса после их освобождения и/или после окончания их лечения (реабилитации) от выполнения обязанностей, определенных частью второй ст. 6 Закона № 2464, от уплаты недоимки по единому взносу, пени и штрафов за ее неуплату на весь период лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины и в течение шести месяцев после их освобождения.

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