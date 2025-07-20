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В Китае родители выгнали сына из дома из-за низкого балла на экзамене

12:10, 20 июля 2025
После «неидеального» результата вступительного экзамена в вуз родители решили, что сын не заслуживает дальнейшей поддержки.
В Китае родители выгнали сына из дома из-за низкого балла на экзамене
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В Китае родители выгнали из дома собственного сына после того, как он, по их мнению, не оправдал ожиданий на национальном вступительном экзамене в вуз — гаокао. Об этом сообщает South China Morning Post.

17-летний Сяокай, который с детства считался одним из лучших учеников, в этом году набрал 575 из 750 возможных баллов. Несмотря на относительно высокий результат, родители решили, что этого недостаточно для поступления в престижный университет.

После объявления результатов юноша обнаружил, что не может вернуться домой — родители сменили код на двери. Они также заявили, что перестанут финансировать его обучение, если он не поступит именно в выбранный ими университет.

«Они сказали: либо я слушаюсь их, либо иду работать», — рассказал Сяокай.

По его словам, родители считают, что он запустил учебу из-за чрезмерного увлечения мобильным телефоном. Гаджет ему купили два года назад — после того, как он пообещал, что не будет отвлекаться от занятий. Однако, по словам отца, вскоре Сяокай стал тратить все больше времени на игры, иногда даже прогуливал занятия.

Мать, с которой юноша попытался связаться после того, как не смог попасть домой, ответила, что находится в командировке и не знает нового кода. Она посоветовала ему «не рассчитывать на помощь», заявив: «Ты не следовал нашим правилам. В этом мире везде есть правила. Мы не видим у тебя раскаяния — значит, дальше каждый идет своей дорогой».

История Сяокая вызвала бурное обсуждение в китайских соцсетях. Некоторые пользователи поддержали родителей: мол, они вправе быть разочарованы, ведь сын мог добиться большего. Другие же осудили их за жесткость и чрезмерные ожидания: «Его результат позволяет поступить в неплохой университет. Но родители слишком давят на него».

Окончательные итоги вступительной кампании в Китае ожидаются в середине июля.

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Китай

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