МВД вводит должности помощников по ветеранской политике в своих подразделениях

Помощники будут общаться с ветеранами в регионах, содействовать их адаптации и помогать с трудоустройством после службы.

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Министерство внутренних дел внедряет в своих подразделениях институт помощников по вопросам ветеранской политики. Об этом заявил советник министра внутренних дел по вопросам ветеранской политики Дмитрий Финашин.

«Такой сотрудник будет напрямую коммуницировать со своими побратимами из регионов, государственными учреждениями, органами местного самоуправления, общественными организациями. Это человек, который будет знать ветеранов в регионе, а ветераны будут знать его», — сообщает МВД.

Дмитрий Финашин отметил, что после возвращения военных необходимо обеспечить соответствующую адаптацию и организовать рабочее место.

«Я бы хотел, чтобы, когда он приходит на работу, был таким же коллегой, как и остальные. Это должно быть лицо с достойным социально-экономическим статусом, которого уважают в обществе и ценит государство», — подчеркнул он.

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