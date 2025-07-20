Практика судов
  1. В Украине

МВД вводит должности помощников по ветеранской политике в своих подразделениях

10:38, 20 июля 2025
Помощники будут общаться с ветеранами в регионах, содействовать их адаптации и помогать с трудоустройством после службы.
МВД вводит должности помощников по ветеранской политике в своих подразделениях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел внедряет в своих подразделениях институт помощников по вопросам ветеранской политики. Об этом заявил советник министра внутренних дел по вопросам ветеранской политики Дмитрий Финашин.

«Такой сотрудник будет напрямую коммуницировать со своими побратимами из регионов, государственными учреждениями, органами местного самоуправления, общественными организациями. Это человек, который будет знать ветеранов в регионе, а ветераны будут знать его», — сообщает МВД.

Дмитрий Финашин отметил, что после возвращения военных необходимо обеспечить соответствующую адаптацию и организовать рабочее место.

«Я бы хотел, чтобы, когда он приходит на работу, был таким же коллегой, как и остальные. Это должно быть лицо с достойным социально-экономическим статусом, которого уважают в обществе и ценит государство», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД военные ветераны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
МВФ может не привязывать к конкретным реформам согласование программ финансирования — глава бюджетного комитета Рады

Поиск финансирования не должен быть только проблемой украинского правительства и Еврокомиссии – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа считает, что программа с МВФ в дальнейшем может работать без структурных маяков, как МВФ это делает для определенных стран.

Должностные оклады в бюджетной сфере будут считать в операционных величинах – почему это не должно стать сюрпризом

Откуда взялась идея об операционных величинах для расчета должностных окладов, и что предлагается изменить в КЗоТ и профильных законах.

Правительство решило усилить комиссии по проверке соблюдения бизнесом воинского учета налоговиками и представителями Гоструда

В состав комиссий по проверке воинского учета на предприятиях включат налоговиков и представителей Гоструда.

В Раде зарегистрируют законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен – Денис Маслов

Глава правового комитета Верховной Рады Денис Маслов сообщил о регистрации альтернативного законопроекта об операционных величинах для расчета должностных окладов.

Что рассказали Высшему совету правосудия кандидаты на должность члена ВККС – вопросы возникли к обоим претендентам

Судья в отставке Игорь Кушнир и судья Оксана Вознюк пытались убедить, что именно они достойны занять должность члена ВККС.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду