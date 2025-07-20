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На Волыни мужчина во время проверки документов избил лопатой военнослужащего ТЦК и скрылся

10:20, 20 июля 2025
Во время внезапного нападения в Дубове военный получил перелом пальца и травму лица, а нападающему уже объявлено о подозрении.
На Волыни мужчина во время проверки документов избил лопатой военнослужащего ТЦК и скрылся
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Волынской области в селе Дубовое во время проверки военно-учетных документов на военнослужащего ТЦК напал неизвестный. Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Уточняется, что 12 июля мужчина, в ответ на требование предъявить документы, внезапно нанес военнослужащему два удара лопатой по лицу и рукам, после чего скрылся с места происшествия.

Нападавшему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 350 УК Украины.

Сообщается, что пострадавшего военнослужащего ТЦК доставили в травмпункт Ковельского МТМО, где после медицинского осмотра диагностировали:

– закрытый косой перелом основной фаланги большого пальца правой кисти без смещения;

– ушибленную рану правой щеки.

«Призываем граждан не прибегать к агрессивным действиям против представителей Сил обороны Украины. Напоминаем, что умышленное нанесение телесных повреждений военнослужащему при выполнении служебных обязанностей является уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству Украины», — заявили в ТЦК.

Видео инцидента распространяется в сети.

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