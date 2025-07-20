На Волині чоловік під час перевірки документів побив лопатою військовослужбовця ТЦК та втік

Під час раптового нападу у селі Дубове військовий отримав перелом пальця та травму обличчя, а нападнику вже оголошено про підозру.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Волині у селі Дубове під час перевірки військово-облікових документів на військовослужбовця ТЦК напав невідомий. Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Зазначається, що 12 липня чоловік у відповідь на вимогу пред’явити документи раптово наніс військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого з місця події зник.

Нападнику оголошено про підозру за ч.2 ст.350 ККУ.

Вказується, що військовослужбовця ТЦК було доставлено до травматологічного пункту Ковельського МТМО, де після медичного огляду діагностовано:

– закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення;

– забійна рана правої щоки.

«Закликаємо громадян не вдаватися до агресивних дій проти представників сил оборони України. Нагадуємо, що умисне нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю під час виконання службових обов’язків є кримінальним злочином, за який передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України», — заявили в ТЦК.

Відео інциденту поширюють в мережі.

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