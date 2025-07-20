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У Вʼєтнамі під час шторму перекинувся туристичний човен: 37 загиблих, серед них діти

10:02, 20 липня 2025
Судно з туристами потрапило в раптову бурю в затоці Халонг — врятувати вдалося лише десятьох людей.
У Вʼєтнамі під час шторму перекинувся туристичний човен: 37 загиблих, серед них діти
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У Вʼєтнамі в затоці Халонг — популярному туристичному місці на півночі країни — під час шторму перекинувся туристичний човен. Наразі відомо про 37 загиблих. Про це повідомляють видання VNS, VNExpress та BBC.

Вказується, що судно Wonder Seas перевозило 48 туристів, зокрема близько 20 дітей, та 5 членів екіпажу, коли воно перекинулося після раптового шторму. Більшість пасажирів були вʼєтнамцями, що приїхали зі своїми сім'ями зі столиці Ханоя.

За словами очевидця, спершу над затокою потемніло небо, а потім почався град, дощ, гроза та блискавки.

Загалом наразі підтверджена смерть 37 людей, щонайменше 8 з них — діти.

Вдалося врятувати 10 людей. Зокрема, 10-річного хлопчика знайшли після того, як він опинився в повітряній кишені в перевернутому корпусі.

Човен відбуксувати на берег вранці 20 липня для подальшого розслідування.

Прем'єр-міністр країни Фам Мінь Тінь висловив співчуття родинам загиблих. Влада розслідуватиме причини аварії та «суворо розглядатиме порушення».

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