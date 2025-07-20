Американця затягнуло в апарат МРТ через ланцюжок на шиї — чоловік загинув

Чоловік випадково зайшов до працюючої МРТ-кімнати, не знявши металеву прикрасу, що спричинило фатальні наслідки.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У американському штаті Нью-Йорк трагічно загинув 61-річний чоловік, якого затягнуло всередину апарата МРТ через ланцюжок на шиї. Про це повідомляє ABC News.

Інцидент стався 17 липня у приміщенні клініки Nassau Open MRI. Як зазначається в офіційному звіті поліції, чоловік зайшов до кімнати з магнітно-резонансним томографом без дозволу, коли той уже працював.

«Потерпілий носив масивний металевий ланцюг на шиї, і його затягнуло в апарат, що спричинило серйозний медичний інцидент», — йдеться в заяві правоохоронців.

Чоловіка у критичному стані доправили до місцевої лікарні, однак наступного дня він помер від отриманих травм. Його ім’я поки не розголошується. Розслідування триває.

МРТ-апарати створюють потужне магнітне поле, тому пацієнтам перед обстеженням заборонено мати при собі прикраси чи будь-які металеві предмети.

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