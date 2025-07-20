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У Франції розпочався суд над подружжям, яке хотіло принести в жертву свого сина

09:26, 20 липня 2025
Подружжя музикантів звинувачують у спробі вбити п’ятирічного хлопчика через віру в його «одержимість».
У Франції розпочався суд над подружжям, яке хотіло принести в жертву свого сина
Фото: freepik
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У французькому місті Бордо стартував судовий процес над подружжям музикантів, яких підозрюють у спробі вбити свого п’ятирічного сина в пустелі Сахара. Батьки вважали, що дитина «одержима». Про це повідомляє Ouest-France.

Чоловіка та жінку також звинувачують у невиконанні батьківських обов’язків. Обоє викладали музику у місті Каркан, що поблизу Бордо.

Їх затримала іспанська цивільна гвардія 21 грудня 2023 року в порту Альхесірас, коли вони намагалися з автомобілем сісти на пором до Танжера, Марокко. За кілька днів до того подружжя виїхало з Франції на щойно придбаному позашляховику, здавши свою квартиру в оренду.

Приводом для розслідування стало повідомлення до прокуратури Бордо від родички родини, яка була стурбована неадекватною поведінкою батька. За її словами, чоловік стверджував, що хоче «принести сина в жертву в Сахарі», бо вірив, що дитина «одержима».

Попри серйозність обвинувачень, адвокати подружжя наполягають на їхній невинуватості. За словами захисниці батька, Одрі Бусійон, її підзахисний «ніколи не мав наміру заподіяти шкоду синові» та заперечує, що говорив про жертву. Вона також наголошує, що жодних доказів участі в організованому злочинному угрупованні немає.

Захист матері, Марі Л., вказує на те, що подорож до Марокко була запланована як тривала мандрівка, подібна до тієї, яку вони вже здійснювали раніше. Жінка нині перебуває під судовим контролем.

Водночас представниця інтересів дитини вважає, що містичні висловлювання та дивна поведінка батьків «реально загрожували» психічному та моральному стану хлопчика. Лікарі говорять про «ідеологічне програмування» дитини.

На момент затримання дитина говорила про «страх, холод» і необхідність «вигнати змія зсередини», розповіла адвокатка Мерлен Лабаді. За її словами, бабуся й дідусь по материнській лінії, які нині опікуються хлопчиком, доклали багато зусиль, аби зруйнувати хибні уявлення та допомогти дитині подолати страх перед навколишнім світом.

Захист подружжя просить суд виправдати обвинувачених, однак представниця інтересів дитини наполягає на засудженні та визнанні моральної шкоди, якої зазнав хлопчик.

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