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У Миколаєві жінка переказала 115 тисяч гривень шахраям, повіривши «співробітнику банку»

11:15, 20 липня 2025
Зловмисник переконав жінку відкрити «безпечний рахунок» і самостійно переказати на нього всі заощадження — тепер справу розслідує поліція.
У Миколаєві жінка переказала 115 тисяч гривень шахраям, повіривши «співробітнику банку»
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У Миколаєві 44-річна жінка втратила 115 тисяч гривень, ставши жертвою шахрайської схеми з «безпечним рахунком».

Як повідомили у поліції, до заявниці зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив про «підозрілі втручання» у її банківські рахунки.

Псевдобанкір порадив жінці оновити персональні дані та відкрити новий — нібито безпечний — картковий рахунок. Виконуючи інструкції, потерпіла самостійно переказала всі свої заощадження на рахунок, який, як з’ясувалося, був підконтрольний зловмисникам.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі. Поліцейські вживають заходів для встановлення та притягнення до відповідальності причетних до злочину осіб.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними та нагадують:

  • не повідомляйте стороннім PIN-коди, CVV, паролі з SMS та іншу конфіденційну інформацію;
  • не переказуйте кошти на жодні «безпечні рахунки» — таких у банківській системі не існує;
  • якщо отримали підозрілий дзвінок — негайно припиніть розмову та самостійно зверніться до банку за офіційним номером.

У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, поліція радить негайно звертатися до найближчого відділу або телефонувати на лінію 102.

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Національна поліція поліція шахрай Миколаїв

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