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В Николаеве женщина перевела 115 тысяч гривен мошенникам, поверив «сотруднику банка»

11:15, 20 июля 2025
Злоумышленник убедил женщину открыть «безопасный счет» и самостоятельно пересказать на него все сбережения – теперь дело расследует полиция.
В Николаеве женщина перевела 115 тысяч гривен мошенникам, поверив «сотруднику банка»
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В Николаеве 44-летняя женщина потеряла 115 тысяч гривен, став жертвой мошеннической схемы с «безопасным счетом».

Как сообщили в полиции, заявительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о «подозрительных вмешательствах» в ее банковские счета.

Псевдобанкир посоветовал женщине обновить персональные данные и открыть новый — якобы безопасный — карточный счет. Следуя инструкциям, потерпевшая самостоятельно перевела все свои сбережения на счет, который, как выяснилось, контролировался злоумышленниками.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы. Правоохранители принимают меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлению.

Полиция призывает граждан быть бдительными и напоминает:

  • не сообщайте посторонним PIN-коды, CVV, пароли из SMS и другую конфиденциальную информацию;
  • не переводите деньги на так называемые «безопасные счета» — такого понятия в банковской системе не существует;
  • если получили подозрительный звонок — немедленно прервите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком по официальному номеру.

Если вы все же стали жертвой мошенников, полиция советует срочно обратиться в ближайшее отделение или позвонить по номеру 102.

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Национальная полиция полиция мошенник Николаев

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