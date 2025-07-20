В Николаеве женщина перевела 115 тысяч гривен мошенникам, поверив «сотруднику банка»

Злоумышленник убедил женщину открыть «безопасный счет» и самостоятельно пересказать на него все сбережения – теперь дело расследует полиция.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаеве 44-летняя женщина потеряла 115 тысяч гривен, став жертвой мошеннической схемы с «безопасным счетом».

Как сообщили в полиции, заявительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о «подозрительных вмешательствах» в ее банковские счета.

Псевдобанкир посоветовал женщине обновить персональные данные и открыть новый — якобы безопасный — карточный счет. Следуя инструкциям, потерпевшая самостоятельно перевела все свои сбережения на счет, который, как выяснилось, контролировался злоумышленниками.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы. Правоохранители принимают меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлению.

Полиция призывает граждан быть бдительными и напоминает:

не сообщайте посторонним PIN-коды, CVV, пароли из SMS и другую конфиденциальную информацию;

не переводите деньги на так называемые «безопасные счета» — такого понятия в банковской системе не существует;

если получили подозрительный звонок — немедленно прервите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком по официальному номеру.

Если вы все же стали жертвой мошенников, полиция советует срочно обратиться в ближайшее отделение или позвонить по номеру 102.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.