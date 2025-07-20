В Николаеве женщина перевела 115 тысяч гривен мошенникам, поверив «сотруднику банка»

В Николаеве 44-летняя женщина потеряла 115 тысяч гривен, став жертвой мошеннической схемы с «безопасным счетом».
Как сообщили в полиции, заявительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о «подозрительных вмешательствах» в ее банковские счета.
Псевдобанкир посоветовал женщине обновить персональные данные и открыть новый — якобы безопасный — карточный счет. Следуя инструкциям, потерпевшая самостоятельно перевела все свои сбережения на счет, который, как выяснилось, контролировался злоумышленниками.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы. Правоохранители принимают меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлению.
Полиция призывает граждан быть бдительными и напоминает:
Если вы все же стали жертвой мошенников, полиция советует срочно обратиться в ближайшее отделение или позвонить по номеру 102.
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