Измена на концерте Coldplay — гендиректор компании, пойманный на объятиях с коллегой, ушел в отставку

После того, как «камера поцелуев» зафиксировала объятия гендиректора Astronomer с подчиненной, видео стало вирусным, а компания объявила об его отставке и внутреннем расследовании.

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Во время концерта группы Coldplay «камера поцелуев» случайно зафиксировала, предположительно, супружескую измену прямо на глазах у тысяч зрителей. Главными героями видео, которое мгновенно стало вирусным в соцсетях, оказались генеральный директор компании Astronomer Энди Байрон и его подчиненная — глава HR-отдела Кристин Кэбот.

Когда оба поняли, что попали в кадр, они попытались скрыть лица, а вокалист Coldplay Крис Мартин решил пошутить со сцены: «Ой, ну что ж. Либо у них роман, либо они очень застенчивые».

Компания Astronomer объявила об отставке своего генерального директора Энди Байрона, видео с которым стало вирусным после концерта Coldplay, где он обнимался с коллегой. Об этом заявили в компании.

Так, в Astronomer заверили, что преданы «ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания». Там напомнили, что пообещали установить стандарты как в поведении, так и в подотчетности, после того как «эти стандарты были нарушены».

«Хотя узнаваемость нашей компании могла измениться за одну ночь, наш продукт и наша работа для клиентов остались неизменными», — подчеркнули в компании.

Ранее в Astronomer также сообщили, что Совет директоров инициировал официальное расследование «этого дела».

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