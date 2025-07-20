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Зрада на концерті Coldplay — гендиректор компанії, якого спіймали на обіймах з колегою, пішов у відставку

08:50, 20 липня 2025
Після того як «камера поцілунків» зафіксувала обійми гендиректора Astronomer з підлеглою, відео стало вірусним, а компанія оголосила про його відставку та внутрішнє розслідування.
Зрада на концерті Coldplay — гендиректор компанії, якого спіймали на обіймах з колегою, пішов у відставку
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Під час концерту гурту Coldplay камера «поцілунків» випадково викрила, ймовірно, подружню зраду прямо на очах у тисяч глядачів. Головними героями відео, яке миттєво стало вірусним у соцмережах, виявилися генеральний директор компанії Astronomer Енді Байрон і його підлегла – очільниця HR-відділу Крістін Кебот.

Коли обидва зрозуміли, що потрапили на відео, то спробували сховати обличчя, а вокаліст Coldplay Кріс Мартін вирішив пожартувати зі сцени: «Ой, що ж. Або в них інтрижка, або вони дуже сором’язливі».

Компанія Astronomer оголосила про відставку їхнього гендиректора Енді Байрона, відео з яким стало вірусним після концерту гурту Coldplay, де той обіймався з колегою. Про це заявили у компанії

Так, в Astronomer запевнили, що віддані «цінностям і культурі, якими ми керувалися з моменту нашого заснування». Тож там нагадали, що пообіцяли встановити стандарти як у поведінці, так і в підзвітності, після того, як «цей стандарт не був дотриманий».

«Хоча впізнаваність нашої компанії могла змінитися за одну ніч, наш продукт та наша робота для наших клієнтів залишилися незмінними», — наголосила компанія.

Перед цим Astronomer також оголосила, що Рада директорів ініціювала офіційне розслідування «цієї справи».

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