Гурт Coldplay спалив CEO IT-стартапу Astronomer Енді Байрона на зраді дружині – відео

СЕО мільярдної ІТ-компанії потрапив у курйоз на концерті Coldplay — його застали з коханкою на «камері поцілунків».

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Під час концерту рок-гурту Coldplay стався несподіваний інцидент, який викликав хвилю обговорень у соцмережах. На великі екрани потрапила пара глядачів, яких «камера поцілунків» вирішила зробити зірками моменту. Як виявилось, чоловік був не з дружиною, а з іншою жінкою.

У головній ролі виявився СЕО ІТ-компанії Astronomer Енді Байрон. Як повідомляє ресурс Pop Clocked / AddisonCrave, поруч із ним була співробітниця відділу кадрів компанії Крістін Кеббот. Коли вони побачили себе на екрані, миттєво відвернулись і почали прикривати обличчя. Та було вже пізно — відео швидко поширилось мережею.

У медіа зазначають, що про цей інцидент уже знає й дружина Байрона, яка побачила ролик.

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