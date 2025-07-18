Группа Coldplay разоблачила CEO IT-стартапа Astronomer Энди Байрона в измене жене – видео

CEO миллиардной IT-компании попал в курьезную ситуацию на концерте Coldplay — его застали с любовницей на «камере поцелуев».

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Во время концерта рок-группы Coldplay произошёл неожиданный инцидент, вызвавший волну обсуждений в соцсетях. На огромные экраны попала пара зрителей, которых «камера поцелуев» решила сделать звездами момента. Как оказалось, мужчина был не с женой, а с другой женщиной.

Главным героем видео стал CEO IT-компании Astronomer Энди Байрон. Как сообщает ресурс Pop Clocked / AddisonCrave, рядом с ним находилась сотрудница отдела кадров компании Кристин Кеббот. Увидев себя на экране, пара мгновенно отвернулась и начала прятать лица. Но было уже поздно — видео стремительно разлетелось по соцсетям.

В медиа отмечают, что об этом инциденте уже знает и жена Байрона, которая увидела ролик.

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