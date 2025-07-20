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Во Франции начался суд над супругами, которые хотели принести в жертву своего сына

09:26, 20 июля 2025
Супруги музыкантов обвиняют в попытке убить пятилетнего мальчика из-за веры в его «одержимость».
Во Франции начался суд над супругами, которые хотели принести в жертву своего сына
Фото: freepik
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В городе Бордо начался судебный процесс над парой музыкантов, которых обвиняют в попытке убить своего пятилетнего сына в пустыне Сахара. Родители якобы считали, что ребенок «одержим». Об этом сообщает Ouest-France.

Супругам также предъявлены обвинения в невыполнении родительских обязанностей. Оба работали преподавателями музыки в городе Каркан, неподалеку от Бордо.

Их задержала испанская гражданская гвардия 21 декабря 2023 года в порту Альхесирас, когда они пытались сесть на паром в Марокко вместе с автомобилем. За несколько дней до этого пара уехала из Франции на недавно купленном внедорожнике, сдав свою квартиру в аренду.

Поводом для начала расследования стало обращение в прокуратуру Бордо от родственницы семьи, обеспокоенной странным поведением отца. По ее словам, мужчина заявил, что собирается «принести сына в жертву в Сахаре», поскольку считает его «одержимым».

Несмотря на серьезность обвинений, адвокаты настаивают на невиновности своих подзащитных. По словам защитницы отца, Одри Бусийон, ее клиент «никогда не собирался причинять вред своему сыну» и отрицает, что делал подобные заявления. Адвокат также подчеркивает, что доказательств участия в преступной группировке не существует.

Защита матери, Марии Л., утверждает, что поездка в Марокко была запланирована как длительное путешествие — пара уже бывала там ранее и хотела вернуться. Сейчас женщина находится под судебным контролем.

В то же время адвокат, представляющая интересы ребенка, уверена, что мистические высказывания и странное поведение родителей «реально угрожали» психологическому и моральному состоянию мальчика. Врачи говорят о «идеологическом программировании» ребенка.

По словам адвоката Мерлен Лабади, на момент задержания ребенок говорил о «страхе, холоде» и необходимости «изгнать змея изнутри». Она добавила, что бабушка и дедушка по материнской линии, которые сейчас заботятся о мальчике, проделали большую работу, чтобы разрушить ложные убеждения и избавить ребенка от страха перед внешним миром.

Адвокаты обвиняемых требуют полного оправдания своих клиентов, тогда как сторона ребенка настаивает на признании их вины и морального ущерба, нанесенного мальчику.

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