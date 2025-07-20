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Американца затянуло в аппарат МРТ из-за цепочки на шее — мужчина погиб

10:56, 20 июля 2025
Мужчина случайно зашел в работающую МРТ-комнату, не сняв металлическое украшение, что повлекло за собой роковые последствия.
Американца затянуло в аппарат МРТ из-за цепочки на шее — мужчина погиб
Иллюстративное фото из открытых источников
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В американском штате Нью-Йорк трагически погиб 61-летний мужчина, которого затянуло внутрь аппарата МРТ из-за цепочки на шее. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошёл 17 июля в здании клиники Nassau Open MRI. Согласно официальному отчёту полиции, мужчина зашёл в помещение с магнитно-резонансным томографом без разрешения, в то время как аппарат уже работал.

«Пострадавший носил массивную металлическую цепь на шее, и его втянуло в аппарат, что вызвало серьёзный медицинский инцидент», — говорится в заявлении правоохранителей.

Мужчину в критическом состоянии доставили в местную больницу, однако на следующий день он скончался от полученных травм. Его имя пока не разглашается. Расследование продолжается.

Аппараты МРТ создают мощное магнитное поле, поэтому перед обследованием пациентам строго запрещается иметь при себе украшения или любые металлические предметы.

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США

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