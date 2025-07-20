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Во Вьетнаме во время шторма опрокинулась туристическая лодка: 37 погибших, среди них дети

10:02, 20 июля 2025
Судно с туристами попало в неожиданную бурю в заливе Халонг — спасти удалось только десять человек.
Во Вьетнаме во время шторма опрокинулась туристическая лодка: 37 погибших, среди них дети
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Во Вьетнаме в заливе Халонг — популярном туристическом месте на севере страны — во время шторма перевернулась туристическая лодка. На данный момент известно о 37 погибших. Об этом сообщают издания VNS, VNExpress и BBC.

Уточняется, что судно Wonder Seas перевозило 48 туристов, включая около 20 детей, и 5 членов экипажа, когда оно перевернулось из-за внезапного шторма. Большинство пассажиров были вьетнамцами, приехавшими со своими семьями из столицы Ханоя.

По словам очевидца, сначала над заливом потемнело небо, а затем начался град, дождь, гроза и молнии.

Всего на данный момент подтверждена гибель 37 человек, как минимум 8 из них — дети.

Удалось спасти 10 человек. В частности, 10-летнего мальчика обнаружили живым — он находился в воздушном кармане внутри перевернутого корпуса.

Утром 20 июля лодку отбуксировали к берегу для дальнейшего расследования.

Премьер-министр страны Фам Минь Тинь выразил соболезнования семьям погибших. Власти будут расследовать причины аварии и «строго рассматривать нарушения».

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