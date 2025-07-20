МВС запроваджує посади помічників з ветеранської політики у своїх підрозділах

Помічники комунікуватимуть із ветеранами в регіонах, сприятимуть їхній адаптації та допомагатимуть із працевлаштуванням після служби.

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Міністерство внутрішніх справ запроваджує у своїх підрозділах інститут помічників з питань ветеранської політики. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики Дмитро Фінашин.

«Такий співробітник буде комунікувати безпосередньо зі своїми побратимами з регіонів, державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Це та людина, яка буде знати ветеранів в регіоні, а ветерани будуть знати його», - повідомляє МВС.

Дмитро Фінашин зауважив, що після повернення військових необхідно забезпечити відповідну адаптацію та організувати робоче місце.

«Я би хотів, щоби, коли прийшов на роботу, був би таким самим колегою, як інші. Це має бути особа, яка має гідний соціально-економічний статус, якого поважають в суспільстві, якого цінує держава», - зазначив він.

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