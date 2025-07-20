Практика судів
  1. В Україні

МВС запроваджує посади помічників з ветеранської політики у своїх підрозділах

10:38, 20 липня 2025
Помічники комунікуватимуть із ветеранами в регіонах, сприятимуть їхній адаптації та допомагатимуть із працевлаштуванням після служби.
МВС запроваджує посади помічників з ветеранської політики у своїх підрозділах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ запроваджує у своїх підрозділах інститут помічників з питань ветеранської політики. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики Дмитро Фінашин.

«Такий співробітник буде комунікувати безпосередньо зі своїми побратимами з регіонів, державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Це та людина, яка буде знати ветеранів в регіоні, а ветерани будуть знати його», - повідомляє МВС.

Дмитро Фінашин зауважив, що після повернення військових необхідно забезпечити відповідну адаптацію та організувати робоче місце.

«Я би хотів, щоби, коли прийшов на роботу, був би таким самим колегою, як інші. Це має бути особа, яка має гідний соціально-економічний статус, якого поважають в суспільстві, якого цінує держава», - зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС військові ветерани

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд вирішив підсилити комісії з перевірки дотримання бізнесом військового обліку податківцями і представниками Держпраці

До складу комісії з перевірки військового обліку на підприємствах включать податківців та представників Держпраці.

У Раді зареєструють законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн – Денис Маслов

Голова правового комітету Верховної Ради Денис Маслов повідомив про реєстрацію альтернативного законопроекту про орудні величини для розрахунку посадових окладів.

Що розповіли Вищій раді правосуддя кандидати на посаду члена ВККС – питання виникли до обох претендентів

Суддя у відставці Ігор Кушнір та суддя Оксана Вознюк намагалися переконати, що саме вони достойні зайняти посаду члена ВККС.

На посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів є 17 претендентів: список

Чергова спроба заповнити вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті суддівської спільноти.

Чоловікам, які вчасно уточнили дані, прийшли повідомлення про штрафи від ТЦК у Резерв+ – що радять у Міноборони

Військовозобов’язані вчасно уточнили свої дані, але їм все одно прийшли штрафи у Резерв+ – що каже відповідальна за цифровізацію в Міноборони Катерина Черногоренко

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду